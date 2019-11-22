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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 22,78 24,74 -7,92 ...

22.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:36Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Migros Ticaret22,7824,74-7,92
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,420,43-2,33
Metro Holding1,371,39-1,44
TAV Havalimanları27,8228,22-1,42
Arçelik20,3820,66-1,36
Doğuş Otomotiv9,159,25-1,08
Eczacıbaşı İlaç3,463,49-0,86
Fenerbahçe Futbol16,1616,30-0,86
Türk Hava Yolları13,6413,75-0,80
Doğan Holding1,721,73-0,58
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,731,74-0,57
Anadolu Cam3,463,48-0,57
Güneş Sigorta1,901,91-0,52
Parsan13,9414,01-0,50
Koç Holding20,4620,56-0,49
Torunlar GMYO2,332,34-0,43
Türk Telekom7,157,18-0,42
Çemtaş7,277,30-0,41
Alarko GMYO65,6065,85-0,38
İş Fin.Kir.2,692,70-0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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