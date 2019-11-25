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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

25.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,400,42-4,76
Polisan Holding2,672,74-2,55
Çemtaş7,077,24-2,35
Ülker Bisküvi21,1421,60-2,13
Fenerbahçe Futbol15,5815,91-2,07
Yapı ve Kredi Bank.2,462,51-1,99
Aksa11,7311,94-1,76
Bera Holding3,934,00-1,75
Deva Holding7,857,98-1,63
Sabancı Holding9,109,25-1,62
Pegasus74,3575,55-1,59
İhlas Holding0,620,63-1,59
Anadolu Grubu Holding16,0216,27-1,54
Albaraka Türk1,311,33-1,50
İpek Doğal Enerji6,556,64-1,36
Otokar139,60141,50-1,34
Migros Ticaret22,5022,80-1,32
Garanti Bankası9,9910,12-1,28
Akbank7,707,80-1,28
Türk Telekom7,027,11-1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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