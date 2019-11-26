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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 15,09...

26.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:32Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Grubu Holding15,0915,91-5,15
Gözde Girişim4,094,24-3,54
Koç Holding19,5620,02-2,30
Şok Marketler9,9110,10-1,88
Ford Otosan63,4564,65-1,86
ICBC Turkey Bank4,995,07-1,58
Bera Holding3,813,87-1,55
Net Holding2,012,04-1,47
Koza Madencilik9,219,34-1,39
Beşiktaş Futbol Yat.2,352,38-1,26
Bim Mağazalar44,2644,78-1,16
İş Fin.Kir.2,592,62-1,15
Kerevitaş Gıda2,822,85-1,05
Park Elek.Madencilik2,942,97-1,01
T.S.K.B.0,991,00-1,00
Türk Traktör46,1846,62-0,94
Soda Sanayii5,645,69-0,88
Yapı ve Kredi Bank.2,422,44-0,82
Otokar141,90143,00-0,77
Tümosan Motor ve Traktör5,255,29-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Madencilik, Ekonomi

Kaynak: AA

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