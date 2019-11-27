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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Migros Ticaret 22,22 22,86 -2,80 ...

27.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:30Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Migros Ticaret22,2222,86-2,80
Otokar140,10143,10-2,10
MLP Sağlık15,4815,78-1,90
Bera Holding3,673,74-1,87
Pegasus74,7076,10-1,84
Gübre Fabrik.6,386,49-1,69
Yapı ve Kredi Bank.2,442,48-1,61
Zorlu Enerji1,321,34-1,49
Metro Holding1,371,39-1,44
Coca Cola İçecek34,7035,20-1,42
Kerevitaş Gıda2,782,82-1,42
Doğuş Otomotiv8,788,90-1,35
Türk Hava Yolları13,5713,74-1,24
Alarko GMYO73,1074,00-1,22
Doğan Holding1,721,74-1,15
Enerjisa Enerji7,197,27-1,10
Aksa Enerji3,623,66-1,09
Ereğli Demir Çelik7,827,90-1,01
Park Elek.Madencilik2,962,99-1,00
Gözde Girişim4,004,04-0,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

MİGROS TİC. A.Ş., Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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