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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,17 1,19 -1,68 ...

29.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şekerbank1,171,19-1,68
Telekom.12,9213,13-1,60
Bim Mağazalar45,7646,50-1,59
İhlas Gayrimenkul0,830,84-1,19
Turkcell13,5813,73-1,09
Gersan Elektrik2,822,85-1,05
Ülker Bisküvi22,0622,26-0,90
Türk Hava Yolları13,7013,82-0,87
Enerjisa Enerji7,117,17-0,84
Yapı ve Kredi Bank.2,402,42-0,83
Albaraka Türk1,341,35-0,74
Metro Holding1,381,39-0,72
Odaş Elektrik1,571,58-0,63
Pegasus73,2573,70-0,61
Gübre Fabrik.6,666,70-0,60
ICBC Turkey Bank5,005,03-0,60
Alarko GMYO80,0580,50-0,56
Tümosan Motor ve Traktör5,395,42-0,55
Gözde Girişim4,034,05-0,49
Koza Madencilik9,239,27-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Şekerbank, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

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