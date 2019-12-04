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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,94 15,28 -2,23 ...

04.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:30Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık14,9415,28-2,23
Türk Traktör47,3448,30-1,99
Ülker Bisküvi21,1221,50-1,77
Koç Holding19,8920,16-1,34
Beşiktaş Futbol Yat.3,073,11-1,29
Pegasus73,2574,15-1,21
İhlas Gayrimenkul0,850,86-1,16
Coca Cola İçecek34,5434,92-1,09
Park Elek.Madencilik3,013,04-0,99
Galatasaray Sportif2,162,18-0,92
Arçelik20,2220,40-0,88
Kordsa Teknik Tekstil12,4712,58-0,87
Türk Telekom6,906,96-0,86
Doğuş Otomotiv9,249,32-0,86
Anadolu Efes21,4221,60-0,83
Karsan Otomotiv1,421,43-0,70
Emlak Konut GMYO1,471,48-0,68
Doğan Holding1,901,91-0,52
Gözde Girişim4,064,08-0,49
Kardemir (D)2,382,39-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Türk Traktör, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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