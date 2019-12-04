Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,94 15,28 -2,23 Türk Traktör 47,34 48,30 -1,99 Ülker Bisküvi 21,12 21,50 -1,77 Koç Holding 19,89 20,16 -1,34 Beşiktaş Futbol Yat. 3,07 3,11 -1,29 Pegasus 73,25 74,15 -1,21 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,86 -1,16 Coca Cola İçecek 34,54 34,92 -1,09 Park Elek.Madencilik 3,01 3,04 -0,99 Galatasaray Sportif 2,16 2,18 -0,92 Arçelik 20,22 20,40 -0,88 Kordsa Teknik Tekstil 12,47 12,58 -0,87 Türk Telekom 6,90 6,96 -0,86 Doğuş Otomotiv 9,24 9,32 -0,86 Anadolu Efes 21,42 21,60 -0,83 Karsan Otomotiv 1,42 1,43 -0,70 Emlak Konut GMYO 1,47 1,48 -0,68 Doğan Holding 1,90 1,91 -0,52 Gözde Girişim 4,06 4,08 -0,49 Kardemir (D) 2,38 2,39 -0,42

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)