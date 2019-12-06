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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

06.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Telekom.13,6014,08-3,41
Metro Holding1,541,59-3,14
Doğtaş Kelebek Mobilya1,641,69-2,96
Polisan Holding2,782,85-2,46
Eczacıbaşı İlaç3,573,65-2,19
Ford Otosan64,3065,60-1,98
Tekfen Holding18,2718,61-1,83
Şekerbank1,211,23-1,63
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,851,88-1,60
Koza Altın75,2576,35-1,44
Zorlu Enerji1,461,48-1,35
Doğuş Otomotiv9,149,26-1,30
İttifak Holding4,064,11-1,22
Trakya Cam3,363,40-1,18
Soda Sanayii5,956,02-1,16
Vakıflar Bankası5,185,24-1,15
Park Elek.Madencilik3,023,05-0,98
Arçelik20,2220,42-0,98
Tofaş Oto. Fab.24,9425,18-0,95
Hektaş7,287,35-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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