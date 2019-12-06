Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 13,60 14,08 -3,41 Metro Holding 1,54 1,59 -3,14 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,64 1,69 -2,96 Polisan Holding 2,78 2,85 -2,46 Eczacıbaşı İlaç 3,57 3,65 -2,19 Ford Otosan 64,30 65,60 -1,98 Tekfen Holding 18,27 18,61 -1,83 Şekerbank 1,21 1,23 -1,63 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,85 1,88 -1,60 Koza Altın 75,25 76,35 -1,44 Zorlu Enerji 1,46 1,48 -1,35 Doğuş Otomotiv 9,14 9,26 -1,30 İttifak Holding 4,06 4,11 -1,22 Trakya Cam 3,36 3,40 -1,18 Soda Sanayii 5,95 6,02 -1,16 Vakıflar Bankası 5,18 5,24 -1,15 Park Elek.Madencilik 3,02 3,05 -0,98 Arçelik 20,22 20,42 -0,98 Tofaş Oto. Fab. 24,94 25,18 -0,95 Hektaş 7,28 7,35 -0,95

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)