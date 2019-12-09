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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 92,50 95,40 -3,04 ...

09.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GMYO92,5095,40-3,04
Turkcell13,5813,84-1,88
Şok Marketler9,749,91-1,72
TAV Havalimanları27,0027,46-1,68
Madencilik9,619,77-1,64
Metro Holding1,481,50-1,33
Fenerbahçe Futbol15,6415,85-1,32
Ford Otosan63,9064,75-1,31
Ülker Bisküvi21,4621,72-1,20
İpek Doğal Enerji6,696,77-1,18
Bim Mağazalar44,6845,16-1,06
Tofaş Oto. Fab.24,6424,90-1,04
Güneş Sigorta1,901,92-1,04
Deva Holding8,658,74-1,03
Koza Altın74,0074,75-1,00
T.S.K.B.1,151,16-0,86
Global Yat. Holding4,644,68-0,85
Şekerbank1,191,20-0,83
Arçelik19,9620,12-0,80
ICBC Turkey Bank5,005,04-0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Alarko, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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