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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,50 1,60 -6,25 ...

10.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,501,60-6,25
Metro Holding1,321,40-5,71
İttifak Holding3,784,00-5,50
Beşiktaş Futbol Yat.2,862,99-4,35
Konya Çimento267,20275,50-3,01
Arçelik19,3019,88-2,92
Anadolu Cam3,833,93-2,54
Odaş Elektrik2,002,05-2,44
Coca Cola İçecek34,7235,56-2,36
Otokar144,60148,00-2,30
İhlas Gayrimenkul0,870,89-2,25
Net Holding2,292,34-2,14
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,460,47-2,13
Yataş6,396,52-1,99
Global Yat. Holding4,594,68-1,92
ICBC Turkey Bank4,844,93-1,83
Aksa12,8713,10-1,76
Doğtaş Kelebek Mobilya1,691,72-1,74
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,831,86-1,61
Deva Holding8,578,71-1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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