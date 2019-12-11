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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

11.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yat.2,722,82-3,55
Afyon Çimento6,426,59-2,58
Doğan Holding1,921,97-2,54
İhlas Gayrimenkul0,860,88-2,27
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,450,46-2,17
Fenerbahçe Futbol14,9815,26-1,83
Galatasaray Sportif2,202,24-1,79
Mavi Giyim49,0849,90-1,64
Türk Traktör51,2552,00-1,44
İhlas Holding0,790,80-1,25
Alarko GMYO92,7093,80-1,17
Ülker Bisküvi21,2421,48-1,12
Türk Telekom7,107,18-1,11
Polisan Holding2,732,76-1,09
Yataş6,286,34-0,95
Aksa12,6912,80-0,86
ICBC Turkey Bank4,754,79-0,84
Emlak Konut GMYO1,501,51-0,66
Park Elek.Madencilik3,083,10-0,65
Aselsan19,2319,34-0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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