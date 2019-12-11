Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,72 2,82 -3,55 Afyon Çimento 6,42 6,59 -2,58 Doğan Holding 1,92 1,97 -2,54 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,88 -2,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,46 -2,17 Fenerbahçe Futbol 14,98 15,26 -1,83 Galatasaray Sportif 2,20 2,24 -1,79 Mavi Giyim 49,08 49,90 -1,64 Türk Traktör 51,25 52,00 -1,44 İhlas Holding 0,79 0,80 -1,25 Alarko GMYO 92,70 93,80 -1,17 Ülker Bisküvi 21,24 21,48 -1,12 Türk Telekom 7,10 7,18 -1,11 Polisan Holding 2,73 2,76 -1,09 Yataş 6,28 6,34 -0,95 Aksa 12,69 12,80 -0,86 ICBC Turkey Bank 4,75 4,79 -0,84 Emlak Konut GMYO 1,50 1,51 -0,66 Park Elek.Madencilik 3,08 3,10 -0,65 Aselsan 19,23 19,34 -0,57

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)