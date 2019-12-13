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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 10,66 11,23 -5,08 ...

13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv10,6611,23-5,08
Telekom.14,0014,28-1,96
Pegasus79,5581,05-1,85
Gözde Girişim4,754,83-1,66
Alarko GMYO94,4595,95-1,56
Enerjisa Enerji7,747,84-1,28
Zorlu Enerji1,581,60-1,25
Altın74,8075,65-1,12
Doğan Holding1,871,89-1,06
Şişe Cam5,105,15-0,97
Çemtaş8,198,24-0,61
Global Yat. Holding4,995,02-0,60
Trakya Cam3,413,43-0,58
Koza Madencilik9,629,67-0,52
Hektaş7,347,37-0,41
Park Elek.Madencilik3,073,08-0,32
Kerevitaş Gıda3,073,08-0,32
Türk Traktör51,7551,90-0,29
Otokar145,70146,10-0,27
Soda Sanayii5,915,92-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Netaş, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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