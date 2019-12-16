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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

16.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Yat.2,802,90-3,45
Fenerbahçe Futbol14,7715,23-3,02
Gübre Fabrik.7,627,77-1,93
Doğuş Otomotiv9,8410,00-1,60
Otokar142,90144,90-1,38
İttifak Holding3,903,95-1,27
İhlas Gayrimenkul0,860,87-1,15
Bera Holding3,563,60-1,11
Global Yat. Holding4,754,80-1,04
Verusa Holding16,8717,04-1,00
Anadolu Cam3,994,03-0,99
Park Elek.Madencilik3,023,05-0,98
Vakıflar Bankası5,135,18-0,97
Enerjisa Enerji7,607,67-0,91
İskenderun Demir Çelik7,687,75-0,90
Arçelik20,0020,18-0,89
Koza Madencilik9,369,44-0,85
Galatasaray Sportif2,372,39-0,84
Şekerbank1,211,22-0,82
Hektaş7,297,35-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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