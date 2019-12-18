Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|6,20
|6,43
|-3,58
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,86
|1,92
|-3,12
|Güneş Sigorta
|2,50
|2,58
|-3,10
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,51
|-2,65
|Albaraka Türk
|1,31
|1,34
|-2,24
|Aksa Enerji
|3,74
|3,81
|-1,84
|Gözde Girişim
|4,83
|4,92
|-1,83
|Göltaş Çimento
|17,27
|17,58
|-1,76
|Net Holding
|2,24
|2,28
|-1,75
|Şekerbank
|1,20
|1,22
|-1,64
|Doğan Holding
|1,80
|1,83
|-1,64
|ICBC Turkey Bank
|4,84
|4,92
|-1,63
|Koza Madencilik
|9,28
|9,43
|-1,59
|Tekfen Holding
|18,26
|18,55
|-1,56
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,74
|5,83
|-1,54
|İş Fin.Kir.
|3,33
|3,38
|-1,48
|Anadolu Cam
|4,05
|4,11
|-1,46
|Garanti Bankası
|10,73
|10,88
|-1,38
|İpek Doğal Enerji
|6,62
|6,71
|-1,34
|Enerjisa Enerji
|7,64
|7,74
|-1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)