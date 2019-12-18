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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 6,20 6,43 -3,58 A.

18.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Afyon Çimento6,206,43-3,58
A.V.O.D Gıda ve Tarım1,861,92-3,12
Güneş Sigorta2,502,58-3,10
Emlak Konut GMYO1,471,51-2,65
Albaraka Türk1,311,34-2,24
Aksa Enerji3,743,81-1,84
Gözde Girişim4,834,92-1,83
Göltaş Çimento17,2717,58-1,76
Net Holding2,242,28-1,75
Şekerbank1,201,22-1,64
Doğan Holding1,801,83-1,64
ICBC Turkey Bank4,844,92-1,63
Koza Madencilik9,289,43-1,59
Tekfen Holding18,2618,55-1,56
Tümosan Motor ve Traktör5,745,83-1,54
İş Fin.Kir.3,333,38-1,48
Anadolu Cam4,054,11-1,46
Garanti Bankası10,7310,88-1,38
İpek Doğal Enerji6,626,71-1,34
Enerjisa Enerji7,647,74-1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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