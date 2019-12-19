Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,41 2,52 -4,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 0,62 -3,23 Anadolu Cam 3,99 4,05 -1,48 Çemaş Döküm 1,58 1,60 -1,25 Sabancı Holding 9,41 9,52 -1,16 Koç Holding 19,73 19,96 -1,15 Arçelik 19,38 19,60 -1,12 Park Elek.Madencilik 2,93 2,96 -1,01 T.S.K.B. 1,09 1,10 -0,91 Konya Çimento 263,00 265,00 -0,75 Akbank 8,09 8,14 -0,61 Koza Madencilik 9,23 9,27 -0,43 ICBC Turkey Bank 4,83 4,85 -0,41 Ereğli Demir Çelik 8,52 8,55 -0,35 Coca Cola İçecek 36,04 36,16 -0,33 İş Bankası (C) 6,15 6,17 -0,32 Bim Mağazalar 45,64 45,78 -0,31 Aksa 13,26 13,30 -0,30 Koza Altın 73,50 73,70 -0,27 Sasa Polyester 7,56 7,58 -0,26

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)