Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|0,63
|-4,76
|İskenderun Demir Çelik
|7,93
|8,01
|-1,00
|Alarko GMYO
|90,25
|91,15
|-0,99
|Enerjisa Enerji
|7,73
|7,80
|-0,90
|İttifak Holding
|3,97
|4,00
|-0,75
|Albaraka Türk
|1,44
|1,45
|-0,69
|MLP Sağlık
|16,23
|16,34
|-0,67
|Park Elek.Madencilik
|3,05
|3,07
|-0,65
|Zorlu Enerji
|1,73
|1,74
|-0,57
|Petkim
|3,74
|3,76
|-0,53
|Eczacıbaşı İlaç
|3,77
|3,79
|-0,53
|Ford Otosan
|67,65
|68,00
|-0,51
|Halkbank
|5,92
|5,95
|-0,50
|Odaş Elektrik
|2,08
|2,09
|-0,48
|TAV Havalimanları
|29,32
|29,46
|-0,48
|Ereğli Demir Çelik
|8,76
|8,80
|-0,45
|Gözde Girişim
|4,85
|4,87
|-0,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|2,45
|-0,41
|Garanti Bankası
|10,97
|11,00
|-0,27
|Bera Holding
|3,67
|3,68
|-0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)