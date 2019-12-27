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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enerjisa Enerji 7,54 7,72 -2,33 ...

27.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:34 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Enerjisa Enerji 7,54 7,72 -2,33
Odaş Elektrik 2,13 2,17 -1,84
Telekom. 13,03 13,26 -1,73
Ülker Bisküvi 23,12 23,52 -1,70
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,88 1,91 -1,57
Metro Holding 1,36 1,38 -1,45
Güneş Sigorta 2,24 2,27 -1,32
İhlas Holding 0,84 0,85 -1,18
ICBC Turkey Bank 5,33 5,39 -1,11
İttifak Holding 3,81 3,85 -1,04
Tümosan Motor ve Traktör 6,67 6,74 -1,04
Tofaş Oto. Fab. 26,74 27,02 -1,04
Aksa Enerji 3,95 3,99 -1,00
Park Elek.Madencilik 3,02 3,05 -0,98
Anadolu Cam 4,31 4,35 -0,92
Trakya Cam 3,50 3,53 -0,85
Türk Traktör 54,15 54,60 -0,82
Vestel 13,75 13,86 -0,79
Albaraka Türk 1,43 1,44 -0,69
Gübre Fabrik. 8,77 8,83 -0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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