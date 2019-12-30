Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

30.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:20 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yat. 2,54 2,63 -3,42
Futbol 14,84 15,25 -2,69
Parsan 16,71 17,13 -2,45
Galatasaray Sportif 2,09 2,14 -2,34
Vestel 12,82 13,07 -1,91
Gersan Elektrik 3,23 3,28 -1,52
Odaş Elektrik 2,07 2,10 -1,43
Afyon Çimento 6,36 6,44 -1,24
Zorlu Enerji 1,63 1,65 -1,21
Koza Altın 74,85 75,45 -0,80
İttifak Holding 3,77 3,80 -0,79
Netaş Telekom. 12,90 12,99 -0,69
Tofaş Oto. Fab. 26,64 26,82 -0,67
Enerjisa Enerji 7,50 7,55 -0,66
Karsan Otomotiv 1,56 1,57 -0,64
Kerevitaş Gıda 3,26 3,28 -0,61
Türk Traktör 54,30 54,60 -0,55
Turkcell 13,88 13,94 -0,43
Türk Telekom 7,33 7,36 -0,41
MLP Sağlık 16,21 16,26 -0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:06   Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı'nı 121 bin 584 kişi ziyaret etti - Ekonomi
16:03   Büyükşehirin projesi için imzalar atıldı - Ekonomi
16:02   Inovenso, cihaz üretiminin yüzde 95'ini dünyaya ihraç ediyor - Ekonomi
16:02   Türkyılmaz: "Yerli otomobil için Bursa doğru bir karar" - Ekonomi
15:58   “Gemlik, Bursa’nın dünyaya açılan kapısıdır” - Ekonomi
15:37   Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor - Ekonomi
15:23   Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı - Ekonomi
15:22   QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler - Ekonomi
14:36   Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor - Ekonomi
14:05   Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu - Ekonomi
30.12.2019 16:16:12