Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 12,53 13,27 -5,58 Batı Çimento 3,79 3,98 -4,77 Brisa 8,92 9,33 -4,39 Anadolu Hayat Emek. 6,54 6,84 -4,39 Erbosan 24,40 25,40 -3,94 Net Holding 2,36 2,45 -3,67 Kerevitaş Gıda 3,03 3,14 -3,50 Deva Holding 8,49 8,78 -3,30 Borusan Mannesmann 10,79 11,15 -3,23 Çelebi 97,25 100,40 -3,14 Şekerbank 1,25 1,29 -3,10 Türk Hava Yolları 13,82 14,26 -3,09 Adana Çimento (A) 9,23 9,52 -3,05 Türk Traktör 52,65 54,30 -3,04 İş Fin.Kir. 3,84 3,96 -3,03 Migros Ticaret 23,06 23,78 -3,03 Türk Telekom 7,05 7,27 -3,03 Şok Marketler 9,96 10,26 -2,92 Güneş Sigorta 2,00 2,06 -2,91 Good-Year 4,02 4,14 -2,90

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)