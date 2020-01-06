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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom.

06.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:24 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Telekom. 12,53 13,27 -5,58
Batı Çimento 3,79 3,98 -4,77
Brisa 8,92 9,33 -4,39
Anadolu Hayat Emek. 6,54 6,84 -4,39
Erbosan 24,40 25,40 -3,94
Net Holding 2,36 2,45 -3,67
Kerevitaş Gıda 3,03 3,14 -3,50
Deva Holding 8,49 8,78 -3,30
Borusan Mannesmann 10,79 11,15 -3,23
Çelebi 97,25 100,40 -3,14
Şekerbank 1,25 1,29 -3,10
Türk Hava Yolları 13,82 14,26 -3,09
Adana Çimento (A) 9,23 9,52 -3,05
Türk Traktör 52,65 54,30 -3,04
İş Fin.Kir. 3,84 3,96 -3,03
Migros Ticaret 23,06 23,78 -3,03
Türk Telekom 7,05 7,27 -3,03
Şok Marketler 9,96 10,26 -2,92
Güneş Sigorta 2,00 2,06 -2,91
Good-Year 4,02 4,14 -2,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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