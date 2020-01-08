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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 93,95 97,20 -3,34 ...

08.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GMYO93,9597,20-3,34
Gıda2,923,01-2,99
Klimasan Klima17,7818,30-2,84
GSD Holding1,531,57-2,55
İş Fin.Kir.3,783,87-2,33
Brisa8,728,89-1,91
Erbosan24,6625,14-1,91
Şekerbank1,231,25-1,60
Çimsa8,808,94-1,57
Tüpraş120,90122,80-1,55
Kartonsan375,30381,00-1,50
Çelebi96,3097,75-1,48
Odaş Elektrik2,032,06-1,46
Turcas Petrol2,732,77-1,44
Alkim Kimya36,6637,18-1,40
Karsan Otomotiv1,431,45-1,38
Anadolu Efes23,1623,48-1,36
İş Y. Men. Değ.4,384,44-1,35
Bizim Mağazaları10,4510,59-1,32
Zorlu Enerji1,541,56-1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kerevitaş, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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