Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 93,95 97,20 -3,34 Kerevitaş Gıda 2,92 3,01 -2,99 Klimasan Klima 17,78 18,30 -2,84 GSD Holding 1,53 1,57 -2,55 İş Fin.Kir. 3,78 3,87 -2,33 Brisa 8,72 8,89 -1,91 Erbosan 24,66 25,14 -1,91 Şekerbank 1,23 1,25 -1,60 Çimsa 8,80 8,94 -1,57 Tüpraş 120,90 122,80 -1,55 Kartonsan 375,30 381,00 -1,50 Çelebi 96,30 97,75 -1,48 Odaş Elektrik 2,03 2,06 -1,46 Turcas Petrol 2,73 2,77 -1,44 Alkim Kimya 36,66 37,18 -1,40 Karsan Otomotiv 1,43 1,45 -1,38 Anadolu Efes 23,16 23,48 -1,36 İş Y. Men. Değ. 4,38 4,44 -1,35 Bizim Mağazaları 10,45 10,59 -1,32 Zorlu Enerji 1,54 1,56 -1,28

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)