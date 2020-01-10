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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 14,45 14,70 -1,70 ...

10.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turkcell14,4514,70-1,70
İş GMYO1,841,87-1,60
Kartonsan428,90435,80-1,58
Vestel14,1914,41-1,53
Ford Otosan72,3573,40-1,43
Tofaş Oto. Fab.27,2027,58-1,38
İpek Doğal Enerji8,868,97-1,23
Gözde Girişim5,435,49-1,09
Güneş Sigorta2,142,16-0,93
Koza Madencilik10,5510,64-0,85
Anadolu Cam4,324,35-0,69
Anadolu Efes23,7823,94-0,67
İş Y. Men. Değ.4,614,64-0,65
Enka İnşaat6,476,51-0,61
İndeks Bilgisayar9,829,88-0,61
Gübre Fabrik.8,838,88-0,56
Otokar160,60161,50-0,56
Brisa9,159,20-0,54
Deva Holding8,898,93-0,45
Ege Endüstri580,30582,60-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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