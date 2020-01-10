Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|14,45
|14,70
|-1,70
|İş GMYO
|1,84
|1,87
|-1,60
|Kartonsan
|428,90
|435,80
|-1,58
|Vestel
|14,19
|14,41
|-1,53
|Ford Otosan
|72,35
|73,40
|-1,43
|Tofaş Oto. Fab.
|27,20
|27,58
|-1,38
|İpek Doğal Enerji
|8,86
|8,97
|-1,23
|Gözde Girişim
|5,43
|5,49
|-1,09
|Güneş Sigorta
|2,14
|2,16
|-0,93
|Koza Madencilik
|10,55
|10,64
|-0,85
|Anadolu Cam
|4,32
|4,35
|-0,69
|Anadolu Efes
|23,78
|23,94
|-0,67
|İş Y. Men. Değ.
|4,61
|4,64
|-0,65
|Enka İnşaat
|6,47
|6,51
|-0,61
|İndeks Bilgisayar
|9,82
|9,88
|-0,61
|Gübre Fabrik.
|8,83
|8,88
|-0,56
|Otokar
|160,60
|161,50
|-0,56
|Brisa
|9,15
|9,20
|-0,54
|Deva Holding
|8,89
|8,93
|-0,45
|Ege Endüstri
|580,30
|582,60
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)