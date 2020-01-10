Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 14,45 14,70 -1,70 İş GMYO 1,84 1,87 -1,60 Kartonsan 428,90 435,80 -1,58 Vestel 14,19 14,41 -1,53 Ford Otosan 72,35 73,40 -1,43 Tofaş Oto. Fab. 27,20 27,58 -1,38 İpek Doğal Enerji 8,86 8,97 -1,23 Gözde Girişim 5,43 5,49 -1,09 Güneş Sigorta 2,14 2,16 -0,93 Koza Madencilik 10,55 10,64 -0,85 Anadolu Cam 4,32 4,35 -0,69 Anadolu Efes 23,78 23,94 -0,67 İş Y. Men. Değ. 4,61 4,64 -0,65 Enka İnşaat 6,47 6,51 -0,61 İndeks Bilgisayar 9,82 9,88 -0,61 Gübre Fabrik. 8,83 8,88 -0,56 Otokar 160,60 161,50 -0,56 Brisa 9,15 9,20 -0,54 Deva Holding 8,89 8,93 -0,45 Ege Endüstri 580,30 582,60 -0,39

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)