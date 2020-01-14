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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,44 1,50 -4,00 ...

14.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:36Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO1,441,50-4,00
Kartonsan421,50433,00-2,66
Gübre Fabrik.8,678,82-1,70
Karsan Otomotiv1,531,55-1,29
Emlak Konut GMYO1,561,58-1,27
GSD Holding1,671,69-1,18
Tüpraş124,20125,50-1,04
Aksa13,9014,02-0,86
Klimasan Klima18,0318,18-0,83
T.S.K.B.1,241,25-0,80
Batı Çimento3,723,75-0,80
Petkim4,064,09-0,73
Alarko GMYO94,7595,45-0,73
Koza Altın77,2577,80-0,71
Adana Çimento (A)9,199,25-0,65
Kerevitaş Gıda3,163,18-0,63
Albaraka Türk1,711,72-0,58
İş GMYO1,821,83-0,55
Erbosan26,7426,88-0,52
Aksa Enerji3,873,89-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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