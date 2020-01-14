Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,44
|1,50
|-4,00
|Kartonsan
|421,50
|433,00
|-2,66
|Gübre Fabrik.
|8,67
|8,82
|-1,70
|Karsan Otomotiv
|1,53
|1,55
|-1,29
|Emlak Konut GMYO
|1,56
|1,58
|-1,27
|GSD Holding
|1,67
|1,69
|-1,18
|Tüpraş
|124,20
|125,50
|-1,04
|Aksa
|13,90
|14,02
|-0,86
|Klimasan Klima
|18,03
|18,18
|-0,83
|T.S.K.B.
|1,24
|1,25
|-0,80
|Batı Çimento
|3,72
|3,75
|-0,80
|Petkim
|4,06
|4,09
|-0,73
|Alarko GMYO
|94,75
|95,45
|-0,73
|Koza Altın
|77,25
|77,80
|-0,71
|Adana Çimento (A)
|9,19
|9,25
|-0,65
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|3,18
|-0,63
|Albaraka Türk
|1,71
|1,72
|-0,58
|İş GMYO
|1,82
|1,83
|-0,55
|Erbosan
|26,74
|26,88
|-0,52
|Aksa Enerji
|3,87
|3,89
|-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)