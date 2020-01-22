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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 76,75 78,20 -1,85...

22.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:50Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan76,7578,20-1,85
Migros Ticaret25,9026,34-1,67
Bim Mağazalar49,1850,00-1,64
Kardemir (D)3,083,13-1,60
GSD Holding1,891,92-1,56
Çimsa9,499,64-1,56
Anadolu Grubu Holding20,5620,84-1,34
Kerevitaş Gıda3,353,39-1,18
Hektaş10,1310,25-1,17
Aygaz14,0814,24-1,12
Karel Elektronik17,2517,44-1,09
Odaş Elektrik1,921,94-1,03
Bizim Mağazaları11,8011,92-1,01
Tümosan Motor ve Traktör7,077,14-0,98
Çelebi104,20105,20-0,95
Türk Traktör59,2559,75-0,84
Eczacıbaşı Yatırım10,9911,08-0,81
Ereğli Demir Çelik9,789,86-0,81
Aksa Enerji4,134,16-0,72
Eczacıbaşı İlaç4,194,22-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ford Otosan, Ekonomi

Kaynak: AA

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