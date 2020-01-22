Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|76,75
|78,20
|-1,85
|Migros Ticaret
|25,90
|26,34
|-1,67
|Bim Mağazalar
|49,18
|50,00
|-1,64
|Kardemir (D)
|3,08
|3,13
|-1,60
|GSD Holding
|1,89
|1,92
|-1,56
|Çimsa
|9,49
|9,64
|-1,56
|Anadolu Grubu Holding
|20,56
|20,84
|-1,34
|Kerevitaş Gıda
|3,35
|3,39
|-1,18
|Hektaş
|10,13
|10,25
|-1,17
|Aygaz
|14,08
|14,24
|-1,12
|Karel Elektronik
|17,25
|17,44
|-1,09
|Odaş Elektrik
|1,92
|1,94
|-1,03
|Bizim Mağazaları
|11,80
|11,92
|-1,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,07
|7,14
|-0,98
|Çelebi
|104,20
|105,20
|-0,95
|Türk Traktör
|59,25
|59,75
|-0,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,99
|11,08
|-0,81
|Ereğli Demir Çelik
|9,78
|9,86
|-0,81
|Aksa Enerji
|4,13
|4,16
|-0,72
|Eczacıbaşı İlaç
|4,19
|4,22
|-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)