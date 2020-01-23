Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 9,81 10,04 -2,29 Koza Madencilik 10,95 11,17 -1,97 Türk Hava Yolları 14,49 14,72 -1,56 Aygaz 13,92 14,13 -1,49 Arçelik 21,88 22,18 -1,35 Koza Altın 79,20 80,20 -1,25 Alkim Kimya 45,02 45,58 -1,23 MLP Sağlık 18,00 18,15 -0,83 Tofaş Oto. Fab. 28,76 28,98 -0,76 Pegasus 74,55 75,10 -0,73 Torunlar GMYO 3,09 3,11 -0,64 Enka İnşaat 6,68 6,72 -0,60 Turkcell 14,72 14,78 -0,41 Koç Holding 21,00 21,08 -0,38 Otokar 164,40 165,00 -0,36 Kardemir (D) 3,04 3,05 -0,33 Şok Marketler 11,07 11,10 -0,27 Tüpraş 120,90 121,20 -0,25 Mavi Giyim 61,05 61,20 -0,25 Yataş 8,65 8,67 -0,23

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)