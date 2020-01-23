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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) İpek Doğal Enerji9,8110,04-2,29...

23.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:56Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İpek Doğal Enerji9,8110,04-2,29
Madencilik10,9511,17-1,97
Türk Hava Yolları14,4914,72-1,56
Aygaz13,9214,13-1,49
Arçelik21,8822,18-1,35
Koza Altın79,2080,20-1,25
Alkim Kimya45,0245,58-1,23
MLP Sağlık18,0018,15-0,83
Tofaş Oto. Fab.28,7628,98-0,76
Pegasus74,5575,10-0,73
Torunlar GMYO3,093,11-0,64
Enka İnşaat6,686,72-0,60
Turkcell14,7214,78-0,41
Koç Holding21,0021,08-0,38
Otokar164,40165,00-0,36
Kardemir (D)3,043,05-0,33
Şok Marketler11,0711,10-0,27
Tüpraş120,90121,20-0,25
Mavi Giyim61,0561,20-0,25
Yataş8,658,67-0,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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