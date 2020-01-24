Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|17,57
|18,01
|-2,44
|Doğuş Otomotiv
|12,38
|12,67
|-2,29
|Şekerbank
|1,41
|1,44
|-2,08
|Aksigorta
|6,69
|6,83
|-2,05
|Aygaz
|13,69
|13,97
|-2,00
|Turkcell
|14,43
|14,72
|-1,97
|Türk Traktör
|57,30
|58,45
|-1,97
|Odaş Elektrik
|2,01
|2,05
|-1,95
|Sasa Polyester
|8,15
|8,31
|-1,93
|Ford Otosan
|74,30
|75,60
|-1,72
|Bim Mağazalar
|50,50
|51,35
|-1,66
|Akbank
|8,66
|8,80
|-1,59
|Arçelik
|21,58
|21,92
|-1,55
|Tofaş Oto. Fab.
|27,68
|28,10
|-1,49
|Ereğli Demir Çelik
|9,59
|9,73
|-1,44
|Brisa
|9,31
|9,44
|-1,38
|Sabancı Holding
|10,26
|10,40
|-1,35
|Koç Holding
|20,78
|21,06
|-1,33
|Anadolu Efes
|26,00
|26,34
|-1,29
|Migros Ticaret
|25,18
|25,50
|-1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)