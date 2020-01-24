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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 17,57 18,01 -2,44 ...

24.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:34Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık17,5718,01-2,44
Doğuş Otomotiv12,3812,67-2,29
Şekerbank1,411,44-2,08
Aksigorta6,696,83-2,05
Aygaz13,6913,97-2,00
Turkcell14,4314,72-1,97
Türk Traktör57,3058,45-1,97
Odaş Elektrik2,012,05-1,95
Sasa Polyester8,158,31-1,93
Ford Otosan74,3075,60-1,72
Bim Mağazalar50,5051,35-1,66
Akbank8,668,80-1,59
Arçelik21,5821,92-1,55
Tofaş Oto. Fab.27,6828,10-1,49
Ereğli Demir Çelik9,599,73-1,44
Brisa9,319,44-1,38
Sabancı Holding10,2610,40-1,35
Koç Holding20,7821,06-1,33
Anadolu Efes26,0026,34-1,29
Migros Ticaret25,1825,50-1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Şekerbank, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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