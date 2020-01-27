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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 27,96 28,60 -2,24 ...

27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:54Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları27,9628,60-2,24
Türk Hava Yolları14,2514,54-1,99
Akbank8,598,76-1,94
Şok Marketler11,1811,40-1,93
Aygaz13,4113,67-1,90
Pegasus72,2073,50-1,77
Turkcell14,1614,41-1,73
Koç Holding20,5020,86-1,73
Garanti Bankası11,7711,97-1,67
Kardemir (D)2,973,02-1,66
Vakıflar Bankası6,636,74-1,63
Tüpraş117,70119,60-1,59
Ereğli Demir Çelik9,479,62-1,56
Otokar164,60167,00-1,44
Bim Mağazalar49,5850,30-1,43
Migros Ticaret24,8225,18-1,43
Mavi Giyim59,6560,50-1,40
Tekfen Holding19,6519,90-1,26
İskenderun Demir Çelik7,908,00-1,25
Sasa Polyester8,018,11-1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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