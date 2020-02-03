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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,42...

03.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:42Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şok Marketler10,4210,80-3,52
Anadolu Grubu Holding19,6420,02-1,90
Otokar159,40162,30-1,79
Soda Sanayii6,546,65-1,65
Anadolu Cam4,674,74-1,48
TAV Havalimanları26,8627,24-1,40
Ereğli Demir Çelik9,209,33-1,39
Migros Ticaret24,9025,20-1,19
İş GMYO1,861,88-1,06
Enka İnşaat6,987,05-0,99
Tofaş Oto. Fab.26,1626,40-0,91
Erbosan25,2025,40-0,79
Şekerbank1,381,39-0,72
Kardemir (D)2,802,82-0,71
Koza Altın79,6080,15-0,69
Yapı ve Kredi Bank.2,952,97-0,67
Garanti Bankası11,8211,90-0,67
Türk Traktör59,9560,30-0,58
Tüpraş112,00112,60-0,53
Sabancı Holding9,709,75-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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