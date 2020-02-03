Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|10,42
|10,80
|-3,52
|Anadolu Grubu Holding
|19,64
|20,02
|-1,90
|Otokar
|159,40
|162,30
|-1,79
|Soda Sanayii
|6,54
|6,65
|-1,65
|Anadolu Cam
|4,67
|4,74
|-1,48
|TAV Havalimanları
|26,86
|27,24
|-1,40
|Ereğli Demir Çelik
|9,20
|9,33
|-1,39
|Migros Ticaret
|24,90
|25,20
|-1,19
|İş GMYO
|1,86
|1,88
|-1,06
|Enka İnşaat
|6,98
|7,05
|-0,99
|Tofaş Oto. Fab.
|26,16
|26,40
|-0,91
|Erbosan
|25,20
|25,40
|-0,79
|Şekerbank
|1,38
|1,39
|-0,72
|Kardemir (D)
|2,80
|2,82
|-0,71
|Koza Altın
|79,60
|80,15
|-0,69
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,95
|2,97
|-0,67
|Garanti Bankası
|11,82
|11,90
|-0,67
|Türk Traktör
|59,95
|60,30
|-0,58
|Tüpraş
|112,00
|112,60
|-0,53
|Sabancı Holding
|9,70
|9,75
|-0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)