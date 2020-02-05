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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,64 1,67 -1,80 Trakya...

05.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:16Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO1,641,67-1,80
Trakya Cam4,014,08-1,72
Aksigorta6,856,96-1,58
Enerjisa Enerji8,388,49-1,30
İndeks Bilgisayar13,4313,59-1,18
Yataş8,808,90-1,12
Petkim4,204,24-0,94
Anadolu Cam4,364,40-0,91
Coca Cola İçecek46,0246,44-0,90
Şişe Cam5,575,62-0,89
Tat Gıda7,547,59-0,66
Bim Mağazalar49,0849,38-0,61
İş GMYO1,921,93-0,52
Hektaş10,4610,51-0,48
T. Halk Bankası7,387,41-0,40
Borusan Mannesmann12,8912,94-0,39
Anadolu Grubu Holding19,6019,66-0,31
Ege Endüstri710,40712,30-0,27
Türk Telekom8,098,11-0,25
Çelebi102,60102,80-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Trakya Cam, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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