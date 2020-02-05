Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,64
|1,67
|-1,80
|Trakya Cam
|4,01
|4,08
|-1,72
|Aksigorta
|6,85
|6,96
|-1,58
|Enerjisa Enerji
|8,38
|8,49
|-1,30
|İndeks Bilgisayar
|13,43
|13,59
|-1,18
|Yataş
|8,80
|8,90
|-1,12
|Petkim
|4,20
|4,24
|-0,94
|Anadolu Cam
|4,36
|4,40
|-0,91
|Coca Cola İçecek
|46,02
|46,44
|-0,90
|Şişe Cam
|5,57
|5,62
|-0,89
|Tat Gıda
|7,54
|7,59
|-0,66
|Bim Mağazalar
|49,08
|49,38
|-0,61
|İş GMYO
|1,92
|1,93
|-0,52
|Hektaş
|10,46
|10,51
|-0,48
|T. Halk Bankası
|7,38
|7,41
|-0,40
|Borusan Mannesmann
|12,89
|12,94
|-0,39
|Anadolu Grubu Holding
|19,60
|19,66
|-0,31
|Ege Endüstri
|710,40
|712,30
|-0,27
|Türk Telekom
|8,09
|8,11
|-0,25
|Çelebi
|102,60
|102,80
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)