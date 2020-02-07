Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 70,20 71,75 -2,16 ...

07.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:13Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus70,2071,75-2,16
Logo Yazılım68,8070,00-1,71
Sabancı Holding10,2110,38-1,64
Karsan Otomotiv1,841,87-1,60
Gözde Girişim5,245,32-1,50
TAV Havalimanları27,3827,68-1,08
Anadolu Grubu Holding19,2919,50-1,08
Anadolu Cam4,344,38-0,91
Akbank8,578,64-0,81
Türk Hava Yolları14,6314,74-0,75
Vakıflar Bankası6,696,74-0,74
Aksigorta6,776,82-0,73
Garanti Bankası12,1912,27-0,65
Ereğli Demir Çelik9,329,38-0,64
Coca Cola İçecek45,5245,80-0,61
Emlak Konut GMYO1,711,72-0,58
Tofaş Oto. Fab.26,6626,80-0,52
Enerjisa Enerji8,338,37-0,48
Petkim4,174,19-0,48
Aksa Enerji4,274,29-0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:43:55