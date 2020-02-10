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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 67,55 68,90 -1,96 ...

10.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus67,5568,90-1,96
Koç Holding19,8120,20-1,93
Aksigorta6,626,75-1,93
Tekfen Holding18,7919,14-1,83
Anadolu Efes25,2425,70-1,79
Turkcell14,1914,40-1,46
Anadolu Hayat Emek.7,747,85-1,40
Bizim Mağazaları11,1511,30-1,33
Şok Marketler10,2010,33-1,26
Arçelik21,2421,50-1,21
Enerjisa Enerji8,248,34-1,20
Trakya Cam3,903,94-1,02
Deva Holding11,2711,38-0,97
Vakıflar Bankası6,546,60-0,91
Migros Ticaret26,4226,66-0,90
Halkbank7,077,13-0,84
Ford Otosan73,7074,30-0,81
MLP Sağlık18,4518,60-0,81
Coca Cola İçecek45,3045,64-0,74
Enka İnşaat6,776,82-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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