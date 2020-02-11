Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 8,65 9,25 -6,49 Yapı ve Kredi Bank. 2,99 3,13 -4,47 Bursa Çimento 4,81 5,00 -3,80 Kartonsan 461,70 478,80 -3,57 Yataş 8,77 9,06 -3,20 Anadolu Hayat Emek. 7,53 7,76 -2,96 Türk Traktör 58,05 59,70 -2,76 Bizim Mağazaları 10,51 10,80 -2,69 Vakıflar Bankası 6,19 6,34 -2,37 MLP Sağlık 17,37 17,77 -2,25 Ülker Bisküvi 22,78 23,30 -2,23 Şok Marketler 9,70 9,91 -2,12 Garanti Bankası 11,54 11,78 -2,04 Doğuş Otomotiv 11,72 11,95 -1,92 Aksigorta 6,39 6,51 -1,84 Arçelik 20,52 20,90 -1,82 Enka İnşaat 6,49 6,61 -1,82 Albaraka Türk 1,63 1,66 -1,81 Klimasan Klima 20,54 20,90 -1,72 Tekfen Holding 18,00 18,30 -1,64

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)