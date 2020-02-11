Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|8,65
|9,25
|-6,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,99
|3,13
|-4,47
|Bursa Çimento
|4,81
|5,00
|-3,80
|Kartonsan
|461,70
|478,80
|-3,57
|Yataş
|8,77
|9,06
|-3,20
|Anadolu Hayat Emek.
|7,53
|7,76
|-2,96
|Türk Traktör
|58,05
|59,70
|-2,76
|Bizim Mağazaları
|10,51
|10,80
|-2,69
|Vakıflar Bankası
|6,19
|6,34
|-2,37
|MLP Sağlık
|17,37
|17,77
|-2,25
|Ülker Bisküvi
|22,78
|23,30
|-2,23
|Şok Marketler
|9,70
|9,91
|-2,12
|Garanti Bankası
|11,54
|11,78
|-2,04
|Doğuş Otomotiv
|11,72
|11,95
|-1,92
|Aksigorta
|6,39
|6,51
|-1,84
|Arçelik
|20,52
|20,90
|-1,82
|Enka İnşaat
|6,49
|6,61
|-1,82
|Albaraka Türk
|1,63
|1,66
|-1,81
|Klimasan Klima
|20,54
|20,90
|-1,72
|Tekfen Holding
|18,00
|18,30
|-1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)