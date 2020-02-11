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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 8,65 9,25 -6,49 Yapı...

11.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemtaş8,659,25-6,49
Yapı ve Kredi Bank.2,993,13-4,47
Bursa Çimento4,815,00-3,80
Kartonsan461,70478,80-3,57
Yataş8,779,06-3,20
Anadolu Hayat Emek.7,537,76-2,96
Türk Traktör58,0559,70-2,76
Bizim Mağazaları10,5110,80-2,69
Vakıflar Bankası6,196,34-2,37
MLP Sağlık17,3717,77-2,25
Ülker Bisküvi22,7823,30-2,23
Şok Marketler9,709,91-2,12
Garanti Bankası11,5411,78-2,04
Doğuş Otomotiv11,7211,95-1,92
Aksigorta6,396,51-1,84
Arçelik20,5220,90-1,82
Enka İnşaat6,496,61-1,82
Albaraka Türk1,631,66-1,81
Klimasan Klima20,5420,90-1,72
Tekfen Holding18,0018,30-1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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