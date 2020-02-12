Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,75 4,12 -8,98 Bursa Çimento 4,69 4,86 -3,50 Çemtaş 8,40 8,64 -2,78 İskenderun Demir Çelik 7,65 7,80 -1,92 Adana Çimento (A) 9,92 10,07 -1,49 Arçelik 20,40 20,70 -1,45 Ege Endüstri 719,50 729,20 -1,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,97 3,01 -1,33 Anadolu Hayat Emek. 7,70 7,80 -1,28 Koç Holding 19,73 19,97 -1,20 Bizim Mağazaları 10,58 10,68 -0,94 Ereğli Demir Çelik 9,15 9,23 -0,87 İş Bankası (C) 7,29 7,35 -0,82 Deva Holding 11,18 11,27 -0,80 T.S.K.B. 1,34 1,35 -0,74 Koza Altın 75,45 76,00 -0,72 Halk GMYO 1,60 1,61 -0,62 Şok Marketler 9,79 9,85 -0,61 Yataş 8,99 9,04 -0,55 Türk Traktör 59,80 60,10 -0,50

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)