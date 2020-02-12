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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,75 4,12 -8,98 ...

12.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:32Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol3,754,12-8,98
Bursa Çimento4,694,86-3,50
Çemtaş8,408,64-2,78
İskenderun Demir Çelik7,657,80-1,92
Adana Çimento (A)9,9210,07-1,49
Arçelik20,4020,70-1,45
Ege Endüstri719,50729,20-1,33
Yapı ve Kredi Bank.2,973,01-1,33
Anadolu Hayat Emek.7,707,80-1,28
Koç Holding19,7319,97-1,20
Bizim Mağazaları10,5810,68-0,94
Ereğli Demir Çelik9,159,23-0,87
İş Bankası (C)7,297,35-0,82
Deva Holding11,1811,27-0,80
T.S.K.B.1,341,35-0,74
Koza Altın75,4576,00-0,72
Halk GMYO1,601,61-0,62
Şok Marketler9,799,85-0,61
Yataş8,999,04-0,55
Türk Traktör59,8060,10-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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