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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,65 3,74 -2,41 ...

13.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:48Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol3,653,74-2,41
Tüpraş112,50115,00-2,17
İş Bankası (C)7,037,18-2,09
Aygaz12,8813,10-1,68
Bursa Çimento4,604,67-1,50
İş Y. Men. Değ.5,325,40-1,48
Yapı ve Kredi Bank.2,862,90-1,38
Kordsa Teknik Tekstil15,2115,40-1,23
Anadolu Hayat Emek.7,687,77-1,16
Şişe Cam5,445,50-1,09
Güneş Sigorta2,782,81-1,07
TAV Havalimanları26,6826,96-1,04
Logo Yazılım68,2568,95-1,02
Bizim Mağazaları10,4110,50-0,86
Çemtaş8,268,33-0,84
Sabancı Holding9,9610,04-0,80
MLP Sağlık17,6517,79-0,79
Migros Ticaret25,7625,94-0,69
Kartonsan463,00466,10-0,67
İskenderun Demir Çelik7,617,66-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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