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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 21,70 22,62 -4,07 ...

14.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima21,7022,62-4,07
Logo Yazılım67,0069,00-2,90
Vestel17,0917,50-2,34
Zorlu Enerji1,721,75-1,71
MLP Sağlık17,4517,75-1,69
Mavi Giyim60,1561,05-1,47
Doğuş Otomotiv12,3212,48-1,28
Koza Altın77,0578,00-1,22
Tat Gıda7,627,71-1,17
Anadolu Hayat Emek.7,637,70-0,91
Gözde Girişim4,934,97-0,80
Otokar165,10166,40-0,78
Anadolu Efes24,7824,94-0,64
Turkcell14,5214,61-0,62
Çemtaş8,228,27-0,60
Brisa9,939,99-0,60
Pegasus70,9571,30-0,49
Anadolu Cam4,154,17-0,48
Aksigorta6,496,52-0,46
Coca Cola İçecek45,7045,90-0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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