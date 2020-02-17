Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 24,98 27,48 -9,10 ...

17.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:36Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan24,9827,48-9,10
Karel Elektronik17,2618,30-5,68
Aksa8,278,60-3,84
İş GMYO2,092,15-2,79
Karsan Otomotiv1,941,97-1,52
Çemtaş8,068,15-1,10
Anadolu Hayat Emek.7,617,69-1,04
Coca Cola İçecek45,5045,90-0,87
Yataş8,949,00-0,67
Vakıflar Bankası6,516,55-0,61
Alarko GMYO93,5094,05-0,58
Anadolu Cam4,074,09-0,49
Koç Holding19,8719,95-0,40
MLP Sağlık17,4817,55-0,40
Tat Gıda7,527,55-0,40
Ege Endüstri701,20703,90-0,38
İş Y. Men. Değ.5,275,29-0,38
Alkim Kimya47,9248,08-0,33
Tofaş Oto. Fab.27,6027,66-0,22
Adana Çimento (A)9,969,98-0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Erbosan, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
17.02.2020 16:05:25