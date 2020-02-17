Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 24,98 27,48 -9,10 Karel Elektronik 17,26 18,30 -5,68 Aksa 8,27 8,60 -3,84 İş GMYO 2,09 2,15 -2,79 Karsan Otomotiv 1,94 1,97 -1,52 Çemtaş 8,06 8,15 -1,10 Anadolu Hayat Emek. 7,61 7,69 -1,04 Coca Cola İçecek 45,50 45,90 -0,87 Yataş 8,94 9,00 -0,67 Vakıflar Bankası 6,51 6,55 -0,61 Alarko GMYO 93,50 94,05 -0,58 Anadolu Cam 4,07 4,09 -0,49 Koç Holding 19,87 19,95 -0,40 MLP Sağlık 17,48 17,55 -0,40 Tat Gıda 7,52 7,55 -0,40 Ege Endüstri 701,20 703,90 -0,38 İş Y. Men. Değ. 5,27 5,29 -0,38 Alkim Kimya 47,92 48,08 -0,33 Tofaş Oto. Fab. 27,60 27,66 -0,22 Adana Çimento (A) 9,96 9,98 -0,20

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)