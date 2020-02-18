Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,67 1,73 -3,47 İndeks Bilgisayar 12,65 13,09 -3,36 Deva Holding 10,96 11,34 -3,35 Karel Elektronik 16,65 17,20 -3,20 Tümosan Motor ve Traktör 7,30 7,54 -3,18 Erbosan 23,84 24,56 -2,93 Aksa Enerji 4,05 4,17 -2,88 MLP Sağlık 16,88 17,30 -2,43 Aksa 7,91 8,10 -2,35 Batı Çimento 3,75 3,83 -2,09 Pegasus 70,45 71,95 -2,08 Çemtaş 7,89 8,05 -1,99 Migros Ticaret 25,10 25,60 -1,95 Good-Year 5,04 5,14 -1,95 Yapı ve Kredi Bank. 2,79 2,84 -1,76 Türk Hava Yolları 15,03 15,29 -1,70 Petkim 4,09 4,16 -1,68 İş Fin.Kir. 4,14 4,21 -1,66 Gözde Girişim 4,77 4,85 -1,65 Ford Otosan 78,70 80,00 -1,62

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)