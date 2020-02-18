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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,67 1,73 -3,47 ...

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Zorlu Enerji1,671,73-3,47
Bilgisayar12,6513,09-3,36
Deva Holding10,9611,34-3,35
Karel Elektronik16,6517,20-3,20
Tümosan Motor ve Traktör7,307,54-3,18
Erbosan23,8424,56-2,93
Aksa Enerji4,054,17-2,88
MLP Sağlık16,8817,30-2,43
Aksa7,918,10-2,35
Batı Çimento3,753,83-2,09
Pegasus70,4571,95-2,08
Çemtaş7,898,05-1,99
Migros Ticaret25,1025,60-1,95
Good-Year5,045,14-1,95
Yapı ve Kredi Bank.2,792,84-1,76
Türk Hava Yolları15,0315,29-1,70
Petkim4,094,16-1,68
İş Fin.Kir.4,144,21-1,66
Gözde Girişim4,774,85-1,65
Ford Otosan78,7080,00-1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Zorlu Grubu, İndeks, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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