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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 67,20 69,95 -3,93 ...

19.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Logo Yazılım67,2069,95-3,93
Bilgisayar12,1512,59-3,49
Alkim Kimya46,3247,48-2,44
Alarko Holding5,996,13-2,28
Otokar165,00168,50-2,08
Bursa Çimento4,264,35-2,07
Karel Elektronik16,1616,49-2,00
Aksa Enerji3,944,02-1,99
Hektaş10,5810,79-1,95
Gözde Girişim4,574,66-1,93
Halk GMYO1,541,57-1,91
Migros Ticaret24,4624,92-1,85
GSD Holding1,741,77-1,69
MLP Sağlık16,6216,90-1,66
Torunlar GMYO3,013,06-1,63
Turcas Petrol3,683,74-1,60
Karsan Otomotiv1,881,91-1,57
Tümosan Motor ve Traktör7,117,22-1,52
Net Holding2,592,63-1,52
T.S.K.B.1,331,35-1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bilgisayar, İndeks, Ekonomi

Kaynak: AA

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