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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,81...

20.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:40Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Finansal Kiralama3,814,02-5,22
Telekom.14,7915,60-5,19
Karel Elektronik15,0015,80-5,06
Turcas Petrol3,423,59-4,74
Net Holding2,442,55-4,31
Odaş Elektrik2,142,23-4,04
Gözde Girişim4,334,51-3,99
Batı Çimento3,563,70-3,78
Zorlu Enerji1,551,61-3,73
Bursa Çimento4,074,22-3,55
Erbosan22,1222,90-3,41
Aksa Enerji3,753,88-3,35
Aksa7,457,70-3,25
Torunlar GMYO2,892,98-3,02
Albaraka Türk1,611,66-3,01
Şekerbank1,311,35-2,96
İş Bankası (C)6,646,84-2,92
Good-Year4,714,85-2,89
GSD Holding1,691,74-2,87
Yataş8,378,61-2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Telekom, Netaş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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