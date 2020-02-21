Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|45,02
|47,74
|-5,70
|Tekfen Holding
|16,95
|17,61
|-3,75
|Anadolu Hayat Emek.
|7,35
|7,49
|-1,87
|Otokar
|157,00
|159,70
|-1,69
|Çelebi
|88,40
|89,85
|-1,61
|İş Bankası (C)
|6,40
|6,50
|-1,54
|Albaraka Türk
|1,52
|1,54
|-1,30
|Halkbank
|6,74
|6,82
|-1,17
|Turkcell
|14,43
|14,59
|-1,10
|Vakıflar Bankası
|5,93
|5,99
|-1,00
|Bim Mağazalar
|47,70
|48,16
|-0,96
|Mavi Giyim
|59,55
|60,05
|-0,83
|Gözde Girişim
|4,12
|4,15
|-0,72
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|1,53
|-0,65
|Ülker Bisküvi
|22,48
|22,60
|-0,53
|Şişe Cam
|5,15
|5,17
|-0,39
|Türk Hava Yolları
|14,33
|14,37
|-0,28
|Akbank
|7,61
|7,62
|-0,13
|Koç Holding
|19,51
|19,53
|-0,10
|Aygaz
|12,49
|12,50
|-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)