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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 45,02 47,74...

21.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Coca Cola İçecek45,0247,74-5,70
Tekfen Holding16,9517,61-3,75
Anadolu Hayat Emek.7,357,49-1,87
Otokar157,00159,70-1,69
Çelebi88,4089,85-1,61
İş Bankası (C)6,406,50-1,54
Albaraka Türk1,521,54-1,30
Halkbank6,746,82-1,17
Turkcell14,4314,59-1,10
Vakıflar Bankası5,935,99-1,00
Bim Mağazalar47,7048,16-0,96
Mavi Giyim59,5560,05-0,83
Gözde Girişim4,124,15-0,72
Emlak Konut GMYO1,521,53-0,65
Ülker Bisküvi22,4822,60-0,53
Şişe Cam5,155,17-0,39
Türk Hava Yolları14,3314,37-0,28
Akbank7,617,62-0,13
Koç Holding19,5119,53-0,10
Aygaz12,4912,50-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Coca Cola, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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