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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 12,45...

25.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:24Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım12,4512,90-3,49
Mavi Giyim55,9557,85-3,28
Türk Hava Yolları13,5213,86-2,45
Bim Mağazalar47,2848,26-2,03
İndeks Bilgisayar11,4211,64-1,89
GSD Holding1,611,64-1,83
Adana Çimento (A)9,219,38-1,81
Türk Telekom8,258,40-1,79
Sabancı Holding9,249,40-1,70
Aksa7,878,00-1,62
TAV Havalimanları23,7024,08-1,58
Tat Gıda6,886,99-1,57
Yapı ve Kredi Bank.2,542,58-1,55
Good-Year4,674,74-1,48
Migros Ticaret23,8024,14-1,41
Erbosan21,3621,66-1,39
Albaraka Türk1,511,53-1,31
Kordsa Teknik Tekstil14,6814,87-1,28
İş Bankası (C)6,216,29-1,27
Çemtaş7,137,22-1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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