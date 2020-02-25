Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,45
|12,90
|-3,49
|Mavi Giyim
|55,95
|57,85
|-3,28
|Türk Hava Yolları
|13,52
|13,86
|-2,45
|Bim Mağazalar
|47,28
|48,26
|-2,03
|İndeks Bilgisayar
|11,42
|11,64
|-1,89
|GSD Holding
|1,61
|1,64
|-1,83
|Adana Çimento (A)
|9,21
|9,38
|-1,81
|Türk Telekom
|8,25
|8,40
|-1,79
|Sabancı Holding
|9,24
|9,40
|-1,70
|Aksa
|7,87
|8,00
|-1,62
|TAV Havalimanları
|23,70
|24,08
|-1,58
|Tat Gıda
|6,88
|6,99
|-1,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,54
|2,58
|-1,55
|Good-Year
|4,67
|4,74
|-1,48
|Migros Ticaret
|23,80
|24,14
|-1,41
|Erbosan
|21,36
|21,66
|-1,39
|Albaraka Türk
|1,51
|1,53
|-1,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,68
|14,87
|-1,28
|İş Bankası (C)
|6,21
|6,29
|-1,27
|Çemtaş
|7,13
|7,22
|-1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)