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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 61,85 65,25 -5,21 ...

26.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:36Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus61,8565,25-5,21
Otokar158,80163,30-2,76
Türk Hava Yolları13,1413,48-2,52
Güneş Sigorta2,712,78-2,52
Çelebi88,9590,95-2,20
Bizim Mağazaları9,189,37-2,03
İndeks Bilgisayar11,6011,83-1,94
TAV Havalimanları23,1623,60-1,86
Turkcell14,3014,57-1,85
Yataş8,148,29-1,81
GSD Holding1,641,67-1,80
Kordsa Teknik Tekstil14,3714,62-1,71
Anadolu Efes24,0024,40-1,64
Hektaş10,4010,57-1,61
Mavi Giyim55,1556,05-1,61
Tat Gıda6,846,95-1,58
İş Y. Men. Değ.5,165,24-1,53
Emlak Konut GMYO1,491,51-1,32
Deva Holding10,4710,61-1,32
Albaraka Türk1,521,54-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Otokar, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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