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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 15,81 17,80 -11,18 ...

27.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:22Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
GMYO15,8117,80-11,18
Borusan Mannesmann11,9913,10-8,47
Sasa Polyester9,249,86-6,29
Karsan Otomotiv1,821,94-6,19
İş Finansal Kiralama3,453,65-5,48
Pegasus60,4063,70-5,18
Vestel15,0815,90-5,16
İpek Doğal Enerji9,9510,48-5,06
Türk Hava Yolları12,5813,24-4,98
Doğuş Otomotiv10,3310,87-4,97
MLP Sağlık16,6117,46-4,87
GSD Holding1,571,65-4,85
Karel Elektronik14,1914,91-4,83
Net Holding2,192,30-4,78
Şekerbank1,201,26-4,76
Alkim Kimya49,0051,40-4,67
Türk Telekom8,018,39-4,53
Gözde Girişim4,024,21-4,51
Torunlar GMYO2,762,89-4,50
ASELSAN27,7429,00-4,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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