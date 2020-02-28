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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,98 16,48 -9,10 ...

28.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:32Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
MLP Sağlık14,9816,48-9,10
GMYO13,9115,23-8,67
Borusan Mannesmann10,0310,91-8,07
Net Holding1,992,15-7,44
Ülker Bisküvi20,5822,10-6,88
Bursa Çimento3,413,66-6,83
Şekerbank1,101,18-6,78
TAV Havalimanları20,6422,12-6,69
Akbank6,737,21-6,66
GSD Holding1,421,52-6,58
Torunlar GMYO2,562,74-6,57
Klimasan Klima18,6920,00-6,55
Zorlu Enerji1,331,42-6,34
Tümosan Motor ve Traktör6,096,50-6,31
Garanti Bankası9,5510,19-6,28
Emlak Konut GMYO1,381,47-6,12
Bizim Mağazaları8,509,05-6,08
İş Fin.Kir.3,143,34-5,99
T.S.K.B.1,111,18-5,93
Gözde Girişim3,653,88-5,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Net Holding, Alarko, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:22:22