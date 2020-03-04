Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 54,65 56,05 -2,50 ...

04.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:46Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus54,6556,05-2,50
Ford Otosan76,5578,15-2,05
Madencilik11,6811,92-2,01
Türk Hava Yolları11,9812,22-1,96
Türk Telekom7,998,15-1,96
Alarko GMYO14,6614,95-1,94
İndeks Bilgisayar10,7610,97-1,91
Karel Elektronik14,8615,15-1,91
Çemtaş6,636,75-1,78
Şok Marketler8,558,70-1,72
Anadolu Hayat Emek.7,527,65-1,70
Anadolu Grubu Holding17,2217,50-1,60
Aksa Enerji3,883,94-1,52
Borusan Mannesmann10,7310,89-1,47
Kardemir (D)2,752,79-1,43
Eczacıbaşı Yatırım11,7411,90-1,34
Klimasan Klima19,1519,40-1,29
TAV Havalimanları20,5420,80-1,25
Kordsa Teknik Tekstil13,8514,02-1,21
Tat Gıda6,606,68-1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Pegasus, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:47:55