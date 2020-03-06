Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: , (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 17,31...

06.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:56Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ,
(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Klimasan Klima17,3118,45-6,18
Otokar146,70155,50-5,66
Pegasus47,1850,00-5,64
Yapı ve Kredi Bank.2,392,53-5,53
Doğuş Otomotiv9,4510,00-5,50
Tümosan Motor ve Traktör5,936,27-5,42
Anadolu Grubu Holding16,7217,67-5,38
GSD Holding1,451,53-5,23
İş GMYO1,681,77-5,08
Alarko Holding5,135,40-5,00
Aygaz11,6012,21-5,00
Sasa Polyester8,378,81-4,99
Türk Hava Yolları11,1311,71-4,95
Net Holding1,942,04-4,90
İş Fin.Kir.3,143,30-4,85
İş Y. Men. Değ.4,604,83-4,76
Vakıflar Bankası5,515,78-4,67
Borusan Mannesmann9,8310,31-4,66
Deva Holding9,239,68-4,65
Good-Year4,534,75-4,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 15:40:28