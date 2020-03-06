Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ,
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Klimasan Klima
|17,31
|18,45
|-6,18
|Otokar
|146,70
|155,50
|-5,66
|Pegasus
|47,18
|50,00
|-5,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|2,53
|-5,53
|Doğuş Otomotiv
|9,45
|10,00
|-5,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,93
|6,27
|-5,42
|Anadolu Grubu Holding
|16,72
|17,67
|-5,38
|GSD Holding
|1,45
|1,53
|-5,23
|İş GMYO
|1,68
|1,77
|-5,08
|Alarko Holding
|5,13
|5,40
|-5,00
|Aygaz
|11,60
|12,21
|-5,00
|Sasa Polyester
|8,37
|8,81
|-4,99
|Türk Hava Yolları
|11,13
|11,71
|-4,95
|Net Holding
|1,94
|2,04
|-4,90
|İş Fin.Kir.
|3,14
|3,30
|-4,85
|İş Y. Men. Değ.
|4,60
|4,83
|-4,76
|Vakıflar Bankası
|5,51
|5,78
|-4,67
|Borusan Mannesmann
|9,83
|10,31
|-4,66
|Deva Holding
|9,23
|9,68
|-4,65
|Good-Year
|4,53
|4,75
|-4,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)