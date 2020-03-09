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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ülker Bisküvi 21,30 23,00 -7,39 ...

09.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ülker Bisküvi21,3023,00-7,39
Coca Cola İçecek40,1043,30-7,39
Türk Traktör54,7559,00-7,20
Alarko GMYO12,9013,83-6,72
Net Holding1,851,98-6,57
Çimsa8,419,00-6,56
Turcas Petrol3,043,25-6,46
GSD Holding1,361,45-6,21
Eczacıbaşı Yatırım10,3211,00-6,18
İpek Doğal Enerji8,739,29-6,03
Türk Telekom7,357,80-5,77
İş Fin.Kir.2,983,16-5,70
Batı Çimento3,183,37-5,64
Tekfen Holding14,4115,25-5,51
Enka İnşaat6,416,78-5,46
Alarko Holding4,925,20-5,38
Borusan Mannesmann9,379,90-5,35
Gübre Fabrik.17,7218,72-5,34
İndeks Bilgisayar9,7510,30-5,34
Logo Yazılım75,7580,00-5,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Alarko, Ekonomi
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