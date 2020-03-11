Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 2,25 2,43 -7,41 ...
11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turcas Petrol
|2,25
|2,43
|-7,41
|Odaş Elektrik
|1,62
|1,72
|-5,81
|Netaş Telekom.
|11,24
|11,90
|-5,55
|Çimsa
|7,66
|8,08
|-5,20
|Yataş
|6,47
|6,80
|-4,85
|Logo Yazılım
|66,80
|70,20
|-4,84
|İndeks Bilgisayar
|8,53
|8,94
|-4,59
|Tofaş Oto. Fab.
|22,90
|23,98
|-4,50
|Enerjisa Enerji
|7,27
|7,61
|-4,47
|Kardemir (D)
|2,15
|2,25
|-4,44
|Erbosan
|18,38
|19,17
|-4,12
|Otokar
|129,60
|135,00
|-4,00
|İpek Doğal Enerji
|7,31
|7,61
|-3,94
|İş Fin.Kir.
|2,49
|2,59
|-3,86
|Doğuş Otomotiv
|8,48
|8,82
|-3,85
|Batı Çimento
|2,57
|2,67
|-3,75
|Arçelik
|16,29
|16,92
|-3,72
|Mavi Giyim
|48,06
|49,80
|-3,49
|Torunlar GMYO
|2,24
|2,32
|-3,45
|Koza Altın
|63,25
|65,50
|-3,44
Kaynak: AA
Etiketler : TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi
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