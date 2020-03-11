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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 2,25 2,43 -7,41 ...

11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Turcas Petrol2,252,43-7,41
Odaş Elektrik1,621,72-5,81
Netaş Telekom.11,2411,90-5,55
Çimsa7,668,08-5,20
Yataş6,476,80-4,85
Logo Yazılım66,8070,20-4,84
İndeks Bilgisayar8,538,94-4,59
Tofaş Oto. Fab.22,9023,98-4,50
Enerjisa Enerji7,277,61-4,47
Kardemir (D)2,152,25-4,44
Erbosan18,3819,17-4,12
Otokar129,60135,00-4,00
İpek Doğal Enerji7,317,61-3,94
İş Fin.Kir.2,492,59-3,86
Doğuş Otomotiv8,488,82-3,85
Batı Çimento2,572,67-3,75
Arçelik16,2916,92-3,72
Mavi Giyim48,0649,80-3,49
Torunlar GMYO2,242,32-3,45
Koza Altın63,2565,50-3,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi

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