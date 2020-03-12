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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasayon 8,94...

12.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:24
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Netaş Telekomünikasayon8,9410,56-15,34
Turcas Petrol1,982,28-13,16
Güneş Sigorta1,842,07-11,11
Odaş Elektrik1,441,61-10,56
Torunlar GMYO2,012,24-10,27
Gözde Girişim2,963,29-10,03
Tümosan Motor ve Traktör4,264,70-9,36
İndeks Bilgisayar7,758,54-9,25
Karel Elektronik11,9713,15-8,97
Vestel9,8910,84-8,76
Erbosan16,6318,20-8,63
GSD Holding1,061,16-8,62
Alarko Holding3,834,19-8,59
İş Fin.Kir.2,242,45-8,57
Logo Yazılım62,2568,00-8,46
Karsan Otomotiv1,421,54-7,79
Mavi Giyim44,5248,28-7,79
Çemtaş5,145,57-7,72
Sasa Polyester6,467,00-7,71
Çelebi65,1070,50-7,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

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