Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 9,81...

13.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:38
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım9,8110,90-10,00
Deva Holding9,6110,63-9,60
Eczacıbaşı İlaç4,114,51-8,87
Logo Yazılım58,5062,00-5,65
Aksigorta5,065,32-4,89
Tat Gıda5,635,90-4,58
Şok Marketler7,547,82-3,58
Bizim Mağazaları7,637,88-3,17
Anadolu Hayat Emek.7,247,46-2,95
İndeks Bilgisayar7,317,47-2,14
Tofaş Oto. Fab.22,0222,40-1,70
Kerevitaş Gıda2,902,95-1,69
Bim Mağazalar51,6052,25-1,24
Çimsa6,816,89-1,16
Migros Ticaret19,1319,35-1,14
Ereğli Demir Çelik8,078,15-0,98
Alkim Kimya46,8047,20-0,85
Turkcell13,0513,07-0,15
Ford Otosan66,1066,15-0,08
Mavi Giyim42,9843,00-0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Ekonomi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor