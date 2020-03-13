Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 9,81...
13.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,81
|10,90
|-10,00
|Deva Holding
|9,61
|10,63
|-9,60
|Eczacıbaşı İlaç
|4,11
|4,51
|-8,87
|Logo Yazılım
|58,50
|62,00
|-5,65
|Aksigorta
|5,06
|5,32
|-4,89
|Tat Gıda
|5,63
|5,90
|-4,58
|Şok Marketler
|7,54
|7,82
|-3,58
|Bizim Mağazaları
|7,63
|7,88
|-3,17
|Anadolu Hayat Emek.
|7,24
|7,46
|-2,95
|İndeks Bilgisayar
|7,31
|7,47
|-2,14
|Tofaş Oto. Fab.
|22,02
|22,40
|-1,70
|Kerevitaş Gıda
|2,90
|2,95
|-1,69
|Bim Mağazalar
|51,60
|52,25
|-1,24
|Çimsa
|6,81
|6,89
|-1,16
|Migros Ticaret
|19,13
|19,35
|-1,14
|Ereğli Demir Çelik
|8,07
|8,15
|-0,98
|Alkim Kimya
|46,80
|47,20
|-0,85
|Turkcell
|13,05
|13,07
|-0,15
|Ford Otosan
|66,10
|66,15
|-0,08
|Mavi Giyim
|42,98
|43,00
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor