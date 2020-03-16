Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00 ...

16.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Mavi Giyim37,8042,00-10,00
Tat Gıda5,135,70-10,00
Koza Altın54,9061,00-10,00
MLP Sağlık12,0713,41-9,99
Eczacıbaşı Yatırım8,839,81-9,99
Pegasus35,1439,04-9,99
Koza Madencilik8,319,23-9,97
Ford Otosan56,5062,75-9,96
İpek Doğal Enerji6,246,93-9,96
Net Holding1,361,51-9,93
Anadolu Hayat Emek.6,547,26-9,92
Tofaş Oto. Fab.19,3721,50-9,91
İndeks Bilgisayar6,837,58-9,89
Gözde Girişim2,602,88-9,72
Koç Holding14,2515,78-9,70
Sabancı Holding7,938,78-9,68
Aksa6,166,82-9,68
Klimasan Klima15,2016,81-9,58
Otokar113,60125,50-9,48
Doğuş Otomotiv6,847,55-9,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Koza Altın, Tat Gıda, Koza, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Ekonomi
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Ekonomi
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Ekonomi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ekonomi
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Ekonomi
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Ekonomi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Ekonomi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Ekonomi
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar