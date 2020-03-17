Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 34,02 37,80 -10,00 ...
17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|34,02
|37,80
|-10,00
|Klimasan Klima
|13,62
|15,13
|-9,98
|Deva Holding
|7,76
|8,62
|-9,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,95
|8,83
|-9,97
|MLP Sağlık
|10,87
|12,07
|-9,94
|Kerevitaş Gıda
|2,37
|2,63
|-9,89
|Eczacıbaşı İlaç
|3,30
|3,66
|-9,84
|Tat Gıda
|4,63
|5,13
|-9,75
|Pegasus
|31,74
|35,14
|-9,68
|Ford Otosan
|51,05
|56,50
|-9,65
|Net Holding
|1,23
|1,36
|-9,56
|Gübre Fabrik.
|12,68
|13,96
|-9,17
|Adana Çimento (A)
|6,09
|6,70
|-9,10
|Şok Marketler
|6,58
|7,22
|-8,86
|Gözde Girişim
|2,37
|2,60
|-8,85
|Doğuş Otomotiv
|6,20
|6,80
|-8,82
|Batı Çimento
|1,87
|2,05
|-8,78
|Sasa Polyester
|5,30
|5,81
|-8,78
|Alkim Kimya
|39,84
|43,60
|-8,62
|Tofaş Oto. Fab.
|18,19
|19,90
|-8,59
Kaynak: AA
Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi
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