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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 34,02 37,80 -10,00 ...

17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Mavi Giyim34,0237,80-10,00
Klimasan Klima13,6215,13-9,98
Deva Holding7,768,62-9,98
Eczacıbaşı Yatırım7,958,83-9,97
MLP Sağlık10,8712,07-9,94
Kerevitaş Gıda2,372,63-9,89
Eczacıbaşı İlaç3,303,66-9,84
Tat Gıda4,635,13-9,75
Pegasus31,7435,14-9,68
Ford Otosan51,0556,50-9,65
Net Holding1,231,36-9,56
Gübre Fabrik.12,6813,96-9,17
Adana Çimento (A)6,096,70-9,10
Şok Marketler6,587,22-8,86
Gözde Girişim2,372,60-8,85
Doğuş Otomotiv6,206,80-8,82
Batı Çimento1,872,05-8,78
Sasa Polyester5,305,81-8,78
Alkim Kimya39,8443,60-8,62
Tofaş Oto. Fab.18,1919,90-8,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi

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